Задача На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни бульше,ніж на светр. Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт? Будь-ласка допоможіть

Математика
Задача На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни бульше,ніж на светр. Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт? Будь-ласка допоможіть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42 мотка вовны на сiм кофт
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