Задача На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни бульше,ніж на светр. Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт? Будь-ласка допоможіть

Математика

Задача На чотири однакові светри потрібно 20 мотків вовни.На кофту витрачається на 1 моток вовни бульше,ніж на светр. Скільки потрібно мотків вовни на сім таких кофт? Будь-ласка допоможіть

Автор: Гость