Определить падеж слова колючей плакучему и осеннее ПЖ

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Определить падеж слова колючей плакучему и осеннее ПЖ
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Дательный, дательный, именительный
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