Определить падеж слова колючей плакучему и осеннее ПЖ
Русский язык
Определить падеж слова колючей плакучему и осеннее ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дательный, дательный, именительный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Нужно сочинение по истории, тема "Один день из жизни князя" помогите пожалуйста, я ??ама его не напишу...
География
Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли п...
Русский язык
Другие предметы