Конь с розовой гривой как бабушка относится к внуку

Литература
Конь с розовой гривой как бабушка относится к внуку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка очень любит своего внука,но когда он совершил проступок то всё ровно она простила его!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определить падеж слова колючей плакучему и осеннее ПЖ
Ответить
История
Нужно сочинение по истории, тема "Один день из жизни князя" помогите пожалуйста, я ??ама его не напишу...
Ответить
География
Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли п...
Ответить
Математика
Найдите какие числа противоположны данным числам: -4,7 8,1, 0
Ответить
Русский язык
Как правильно писать слово бе...шумно
Ответить