Конь с розовой гривой как бабушка относится к внуку
Литература
Конь с розовой гривой как бабушка относится к внуку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка очень любит своего внука,но когда он совершил проступок то всё ровно она простила его!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Нужно сочинение по истории, тема "Один день из жизни князя" помогите пожалуйста, я ??ама его не напишу...
География
Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли п...
Русский язык