Рассчитайте массу железа, которое можно получить из 960г оксида железа3 при восстановлении его оксидом углерода2, если оксид железа3 содержит 10% примесей.
Химия
Рассчитайте массу железа, которое можно получить из 960г оксида железа3 при восстановлении его оксидом углерода2, если оксид железа3 содержит 10% примесей.
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Геометрия
Найдите катеты прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна 5 см, а один из его катетов на 1 см больше другого Прошу о помощи :с
Алгебра