Рассчитайте массу железа, которое можно получить из 960г оксида железа3 при восстановлении его оксидом углерода2, если оксид железа3 содержит 10% примесей.

Химия
Рассчитайте массу железа, которое можно получить из 960г оксида железа3 при восстановлении его оксидом углерода2, если оксид железа3 содержит 10% примесей.
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