Решите пожалуйста 548)

Математика
Решите пожалуйста 548)
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Автор: Гость
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Гость:
Закачай программу calculator ;) там и такие задачки можно решить ;)
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