Се повести временных лет откуда есть пошла русская земля кто в киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть

Окружающий мир

Се повести временных лет откуда есть пошла русская земля кто в киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть

Автор: Гость