Се повести временных лет откуда есть пошла русская земля кто в киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть
Окружающий мир
Се повести временных лет откуда есть пошла русская земля кто в киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть
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