В каких климатических поясах расположена основная часть территории Сша аляска
География
В каких климатических поясах расположена основная часть территории Сша аляска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесостепи,тайга,пустыни
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