ДАЮ БАЛЛЫ!С чем нельзя согласиться? 1) Одиночные и распространенные согласованны?? определения, стоящие перед определяемым словом, обособляются только тогда, когда имеют добавочное обстоятельственное значение причины, уступки,...
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ДАЮ БАЛЛЫ!С чем нельзя согласиться? 1) Одиночные и распространенные согласованны?? определения, стоящие перед определяемым словом, обособляются только тогда, когда имеют добавочное обстоятельственное значение причины, уступки, условия, времени. 2) Приложение не обособляется, если относится к личному местоимению. 3) Приложение обособляется, если оно распространено, относится к имени собственному и стоит после определяемого слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя согласиться с первым высказыванием
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