вычислить площадь фигуры,ограниченной линиями у=х^(2)+16,где у=0
Математика
вычислить площадь фигуры,ограниченной линиями у=х^(2)+16,где у=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда просто берем определенный интеграл от (-x^2+16)dx (x пробегает от -4 до +4) = (-x^3)/3 +16x=16*4+16*4=128
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