ПОМОГИТЕ !!! 40 БАЛОВ Свойства катушки (3 свойства) Властивості котушки (3 властиво??ті)

Гость: Гость:

Индуктивность – это свойство преобразовать энергию электрического тока в энергию магнитного поля. Катушке индуктивности присущи такие свойства как небольшая ёмкость и малое активное сопротивление, а идеальная катушка и вовсе их лишена. Еще одним важным свойством катушки является добротность. Добротность показывает отношение реактивного сопротивления катушки к активному. Чем выше добротность катушки, тем она ближе к идеальной, то есть она обладает только главным своим свойством – индуктивностью.