В каком предложении нужно поставить запятую (знаки препинания не расставлены)? 1) Синими и зеленоватыми искорка ми блестит на ослепительном солнце снег . 2) Солнечную поляну окружают стройные клоны и могучие дубы. 3)В ночной ти...
Русский язык
В каком предложении нужно поставить запятую (знаки препинания не расставлены)? 1) Синими и зеленоватыми искорка ми блестит на ослепительном солнце снег . 2) Солнечную поляну окружают стройные клоны и могучие дубы. 3)В ночной тишине слышатся таинственные шорох потрескивание сухих веток. 4) Зимней порой пестрит осеннего леса сменяет строгая белизна снега. ПОМОГИТЕ пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33)В ночной тишине слышатся таинственные шорох,потрескивание сухих веток.
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