В школьную столовую доставили 7 пакетов муки каждый по 2 килограмма Сколько всего ??илограммов муки доставили в школьную столовую

Математика

В школьную столовую доставили 7 пакетов муки каждый по 2 килограмма Сколько всего ??илограммов муки доставили в школьную столовую

Автор: Гость