В школьную столовую доставили 7 пакетов муки каждый по 2 килограмма Сколько всего ??илограммов муки доставили в школьную столовую

Математика
В школьную столовую доставили 7 пакетов муки каждый по 2 килограмма Сколько всего ??илограммов муки доставили в школьную столовую
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*2=14 кг. так как 1 пакет 2 кг ,а их 7 пакетов ,7 умножить на 2 равно 14
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