X-3/x-5+1/x=x+5/x(x-5) решите плиз
Алгебра
X-3/x-5+1/x=x+5/x(x-5) решите плиз
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Гость:
По-моему так))))))))
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