Дорогие мои!!)) Переведите мне текст пожалуйста*^^* спасибо заранее )

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Известный всему миру драматург Вильям Шекспир родился в апреле 1564 года.Он рос в Стрэтфорде-на-Эйвоне в Центральной Англии,затем поступил в стрэдфорскую среднюю школу. В 1582 году, когда ему было 18 лет, он женился на девушке по имени Анна Хэтуэй, на свет появилось 3 ребенка. Спустя несколько лет после свадьбы Шекспир переехал в Лондон, где работал и драматургом. и актером. В 1593 году он примкнул к одной из самых известных актерских организаций "Лорд-камергеры". Шекспир остался с этой компанией, продолжая играть в театре и писать вплоть до 1599 года. В этом году театр, где совершались представления, был сожжен дотла. Шекспир продолжил актерскую деятельность в другом театре "Глобус" до 1613 года, когда он решил завершить актерскую карьеру. Но он продолжал писать пьесы вплоть до его смерти в 1616 году.