Сложить из слов словосочетания дать, команду, щенок

Русский язык
Сложить из слов словосочетания дать, команду, щенок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дать команду, дать щенку, команда щенков, дать команду щенку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
"крестьянам надо предоставить личную свободу; помещики должны быть вознаграждены;разработка выкупных операций - задача правительства. Определить на...
Ответить
Биология
Какие железы, выделяющие гормоны, у животных?
Ответить
Математика
Велосипедист проехал 30 км от города до турбазы. На обратном пути он ехал 2 ч с той ж?? скоростью, а затем на 3 км/ч быстрее и затратил на обратный...
Ответить
Английский язык
Дорогие мои!!)) Переведите мне текст пожалуйста*^^* спасибо заранее )
Ответить
Математика
Некто израсходовал три четвёртых своих денег, и у него осталось 20 р. Сколько у него было денег?
Ответить