"крестьянам надо предоставить личную свободу; помещики должны быть вознаграждены;разработка выкупных операций - задача правительства. Определить направление: а) либеральное б) радикальное
История
"крестьянам надо предоставить личную свободу; помещики должны быть вознаграждены;разработка выкупных операций - задача правительства. Определить направление: а) либеральное б) радикальное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либерализм-это течение, сторонники которого объединены желанием отстоять права человека,личную свободу и т.д. А Радикализм — крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение.
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