Дайте характеристику Конституции СССР 1977 года

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Принята Верховным Советом Союза ССР 7 октября 1977 г. Являлась в основном продуктом кодификации, нежели новым источником права, и отразила изменения в общественном и государственном строе, произошедшие в СССР. По Конституции СССР — социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. Конституция закрепляла руководящую роль КПСС, которая являлась ядром политической системы, государственных и общественных организаций. Вся власть в СССР принадлежала народу, политическую основу народовластия составляли Советы народных депутатов. Конституция устанавливала систему и принципы деятельности Советов народных депутатов и порядок их избрания. СССР провозглашался единым союзным государством, образованным на основе принципа федерализма в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения 15 равноправных республик, при этом за республиками сохранялось право свободного выхода из Союза. Конституция закрепляла компетенцию Союза, вне которой республики могли осуществлять государственную власть на своей территории. Основу экономической системы СССР составляла социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно? кооперативной собственности. Конституция предусматривала личную собственность граждан, в которой могли находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. В пользовании граждан могли находиться участки земли, предоставляемые для ведения подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Высшим органом государственной власти являлся Верховный Совет СССР, состоявший из двух равноправных палат: Совета Союза и Совета Национальностей, высшим исполнительным и распорядительным органом — Совет министров СССР, высшим судебным органом — Верховный суд СССР. Конституция устанавливала также структуру органов власти союзных и автономных республик, предусматривалось существование автономных округов и областей. Конституция устанавливала организацию судебной системы в СССР, основанную на принципах выборности судей, коллегиальности рассмотрения дел с участием народных заседателей. Устанавливались также законодательные основы формирования органов прокуратуры СССР. Конституция провозгласила равноправие граждан независимо от их пола, национальности, расы, религии. Провозглашались основные социальные и политические права и свободы граждан, устанавливались также основные обязанности: обязанность трудиться, беречь социалистическую собственность, защищать Отечество, уважать права и интересы других граждан, заботиться о воспитании детей.