Помогите пожалуйста сочинить рассказ на звтра про пингвинов.очень нужно!! За ране?? спасибо☺
Литература
Помогите пожалуйста сочинить рассказ на звтра про пингвинов.очень нужно!! За ране?? спасибо☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На южном полюсе рядом с водой жили два пингвина сын и мать !!! Жили они хорошо , небыло у них врагоф !!! Жили они в уютном домике , дом был очень годен для жилья !!! Каждый день сын с матерю ходили ловить на обед рыбу . И были и этим давольны !:-) они не когда не жалывались на сваю не богатою жизнь !
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