Помогите пожалуйста сочинить рассказ на звтра про пингвинов.очень нужно!! За ране?? спасибо☺

Гость: Гость:

На южном полюсе рядом с водой жили два пингвина сын и мать !!! Жили они хорошо , небыло у них врагоф !!! Жили они в уютном домике , дом был очень годен для жилья !!! Каждый день сын с матерю ходили ловить на обед рыбу . И были и этим давольны !:-) они не когда не жалывались на сваю не богатою жизнь !