Расставить между данными числами знаки действий +, -, умножение и скобки так,чтобы ??олучилась верная запись. 1 2 3 4 5 =0. 2 класс

Математика
Расставить между данными числами знаки действий +, -, умножение и скобки так,чтобы ??олучилась верная запись. 1 2 3 4 5 =0. 2 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2)•3-(4+5)=0 Или-же 3•3-9, 9-9=0
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