Расставить между данными числами знаки действий +, -, умножение и скобки так,чтобы ??олучилась верная запись. 1 2 3 4 5 =0. 2 класс
Математика
Расставить между данными числами знаки действий +, -, умножение и скобки так,чтобы ??олучилась верная запись. 1 2 3 4 5 =0. 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2)•3-(4+5)=0 Или-же 3•3-9, 9-9=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Даны IP-адреса двух компьютеров и маска. Определить, принадлежат ли компьютеры одн??й подсети. 195.120.130.150 - первый компьютер 195.120.130.1...
Математика
Физика
Для равномерного движения по горизонтальной дороге до саней надо прикладывать горизонтальную силу 500Н. Определите массу саней, если коэффициент тр...
Математика