Укажи какое звено не входит в круговорот веществ в природе 1. Потребители 2. Разрушители 3. Паразиты 4. Производители

Окружающий мир

Укажи какое звено не входит в круговорот веществ в природе 1. Потребители 2. Разрушители 3. Паразиты 4. Производители

Автор: Гость