Укажи какое звено не входит в круговорот веществ в природе 1. Потребители 2. Разрушители 3. Паразиты 4. Производители
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Укажи какое звено не входит в круговорот веществ в природе 1. Потребители 2. Разрушители 3. Паразиты 4. Производители
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Входят: потребители, разрушители, производители, невходят: паразиты
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