Помогите пожалуйста с 2 номером
Обществознание
Помогите пожалуйста с 2 номером
Ответ(ы):
Гость:
Не бойся ножа а бойся вилки, один удар, чётыре дырки, не бойся вилки а бойся лома, один удар, 3 перелома, не бойся лома а бойся слова, один удар, вообще хреново кс 1 6
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