Помогите пожалуйста с 4 по 10

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста с 4 по 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.А, 5.А, 6.Б, 7.Д, 8.Д, 9.Б, 10.В
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