Помогите пожалуйста с 4 упражнением!!!!!!
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Помогите пожалуйста с 4 упражнением!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I am cleaning 2.he is turning on 3.is washing 4.is making 5.is turning on 6.he is turning off
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