Помогите пожалуйста с английским, 2 задание

Английский язык
Помогите пожалуйста с английским, 2 задание
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Ппраоавиааитмаптатсдсажататаащпа
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