Помогите пожалуйста с домашним заданием,срочно. 1.Упростите: а)2✔2+✔50-✔98. б) (3✔5- ✔20)✔5. (✔-в корне) 2.Решите уравнение: 3х+13х-10=0 х^2-2х-35=0 Нужно найти дискриминат

Алгебра

Помогите пожалуйста с домашним заданием,срочно. 1.Упростите: а)2✔2+✔50-✔98. б) (3✔5- ✔20)✔5. (✔-в корне) 2.Решите уравнение: 3х+13х-10=0 х^2-2х-35=0 Нужно найти дискриминат

Автор: Гость