Помогите пожалуйста с домашним заданием,срочно. 1.Упростите: а)2✔2+✔50-✔98. б) (3✔5- ✔20)✔5. (✔-в корне) 2.Решите уравнение: 3х+13х-10=0 х^2-2х-35=0 Нужно найти дискриминат
Алгебра
Помогите пожалуйста с домашним заданием,срочно. 1.Упростите: а)2✔2+✔50-✔98. б) (3✔5- ✔20)✔5. (✔-в корне) 2.Решите уравнение: 3х+13х-10=0 х^2-2х-35=0 Нужно найти дискриминат
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