В школе 150 старшеклассников,младшеклассников-в 3 раза меньше.Четверть всех детей -??альчики.Сколько мальчиков в школе?

Математика

В школе 150 старшеклассников,младшеклассников-в 3 раза меньше.Четверть всех детей -??альчики.Сколько мальчиков в школе?

Автор: Гость