В школе 150 старшеклассников,младшеклассников-в 3 раза меньше.Четверть всех детей -??альчики.Сколько мальчиков в школе?
Математика
В школе 150 старшеклассников,младшеклассников-в 3 раза меньше.Четверть всех детей -??альчики.Сколько мальчиков в школе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150:3=50 младшеклассников 2)150+50=200 всего детей в школе 3)1/4*200=50 мальчиков ответ:50
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Математика