Помогите,написать сочинение-миниатюра на тему: Если с другом вышел в путь...

Гость: Гость:

Если с другом вышел в путь, скучно вам не будет. Если с другом вышел в путь, невесело не будет. Если с другом вышел в путь, дорога будет короткой так как с другом скучно не бывает. Если с другом вышел в путь обязательно заблудитесь, но если ты с другом, ты путь назад отыщешь быстро ведь с тобой верный друг.