Помогите,написать сочинение-миниатюра на тему: Если с другом вышел в путь...
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Помогите,написать сочинение-миниатюра на тему: Если с другом вышел в путь...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с другом вышел в путь, скучно вам не будет. Если с другом вышел в путь, невесело не будет. Если с другом вышел в путь, дорога будет короткой так как с другом скучно не бывает. Если с другом вышел в путь обязательно заблудитесь, но если ты с другом, ты путь назад отыщешь быстро ведь с тобой верный друг.
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