Настенные русские часы скукушкой устроены так, что кукушка кукует по одному разу, когда часы показывают половинуочередного часа, и каждый час столько раз, каково время от 1 до 12. сколько раз прокукует кукушка за сутки?

Математика

Настенные русские часы скукушкой устроены так, что кукушка кукует по одному разу, когда часы показывают половинуочередного часа, и каждый час столько раз, каково время от 1 до 12. сколько раз прокукует кукушка за сутки?

Автор: Гость