Настенные русские часы скукушкой устроены так, что кукушка кукует по одному разу, когда часы показывают половинуочередного часа, и каждый час столько раз, каково время от 1 до 12. сколько раз прокукует кукушка за сутки?

Математика
Настенные русские часы скукушкой устроены так, что кукушка кукует по одному разу, когда часы показывают половинуочередного часа, и каждый час столько раз, каково время от 1 до 12. сколько раз прокукует кукушка за сутки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 раза в полчаса и 2×(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) в часы 24+2×78 = 24+156 = 180 раз
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