Печорин и Белла отношения

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В романе «Герой нашего времени» Лермонтов описал нескольких женщин, совсем непохожих друг на друга. Их объединяет единственное: они любят главного героя романа - Григория Александровича Печорина. Это типичный молодой человек 30-х годов XIX века. Он умен, не лишен очарования, остроумен, речь его правильна и литературна. Печорин хорошо разбирается в истории, философии, способен к глубокому анализу. Вместе с тем он эгоистичен, насмешлив, жесток, холоден и, как следствие этого, одинок. Мы знакомимся с Печориным в повести «Бэла» . Печорин встретился с Бэлой на свадьбе ее сестры, где эта шестнадцатилетняя девушка приглянулась ему. Она показалась ему воплощением непосредственности, естественности, то есть всего того, чего Печорин не встречал в знакомых ему светских дамах. «…Она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу» . Бэла влюбляется в Печорина всем сердцем. В ее душе сталкиваются две страсти - вера и любовь к Печорину. Вторая побеждает, и Бэла целиком отдается любви. Печорин для нее единственный человек на земле. В сущности, так оно и было. Бэла покинула свой дом, отказалась от людей своей веры, отец ее погиб, а брат исчез. Она добрая, нежная, самоотверженная, но она - только капля из того моря, которое может утолить Печорина. Печорин некоторое время был привязан к девушке, но потом это ему наскучило, любви Бэлы ему оказалось мало, его жизнедеятельная натура ищет новых развлечений. Бэла не принесла ему той новизны, которой он от нее ждал, она оказалась такой же, как все. Для Печорина «любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни» . Девушка глубоко страдает, смерть ее закономерна, она становится избавлением для покинутой души. И все же нам искренне жаль эту дикую и прекрасную девочку-горянку, В рассказе о Бэле еще только начинает раскрываться характер героя. Всем женщинам, с которыми сталкивается Печорин, он приносит одни страдания. Впрочем, от одиночества и непонятости страдает и сам Печорин. Лермонтов пополнил галерею женских образов русской литературы своими героинями. Нежность Мери, грусть Веры, обаяние, пластичность Бэлы и загадочность «ундины» контрабандистки придают неповторимое очарование лермонтовской прозе.