Отметить сильные и слабые стороны Вашингтона ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919 ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921-1922 срочно надо плиззззззззззззззз!!!!

История
Отметить сильные и слабые стороны Вашингтона ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919 ВАШИНГТОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1921-1922 срочно надо плиззззззззззззззз!!!!
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Гость:
Блин только што читал сегодня и забыл простите меня грешного
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