Цитаты петька на даче, подснежник , кавказский пленник , крестьянские дети
Литература
Цитаты петька на даче, подснежник , кавказский пленник , крестьянские дети
Ответ(ы) на вопрос:
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цитаты петька на даче- Леонид Андреев, подснежник - Иван Алексеевич Бунин, кавказский пленник - Лев Николаевич Толстой , крестьянские дети - Николай Алексеевич Некрасов
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