Цитаты петька на даче, подснежник , кавказский пленник , крестьянские дети

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Цитаты петька на даче, подснежник , кавказский пленник , крестьянские дети
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Гость:
цитаты петька на даче- Леонид Андреев, подснежник - Иван Алексеевич Бунин, кавказский пленник - Лев Николаевич Толстой , крестьянские дети - Николай Алексеевич Некрасов
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