интересные темы для исследовательского опроса

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интересные темы для исследовательского опроса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"как музыка может влиять на здоровье человека"(какия влияет положительно, а какая отрицательно). "с чего начинается математика?"(история развитии математики)... я по таким темам делала опросы и проэкты)))
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