1. Що за процес зображений на малюнку (1)? 2.Визначне, яка стадія клітинного циклу зображена на малюнку (2). (Назвати фазу і навести обґрунтування). 3. Дати розгорнуту відповідь на запитання. Чому в деяких організмів процес...
Биология
1. Що за процес зображений на малюнку (1)? 2.Визначне, яка стадія клітинного циклу зображена на малюнку (2). (Назвати фазу і навести обґрунтування). 3. Дати розгорнуту відповідь на запитання. Чому в деяких організмів процес енергетичного обміну закінчується гліколізом?Якою є його роль для цих організмів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)синтез РНК 2)Фермент- РНК-полимераза расплетает цепь ДНК 3Гликолиз-это окисление глюкозы,это даёт нам и наши клеткам энергию(запасается в малекулах АТФ)
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Биология