1. Що за процес зображений на малюнку (1)? 2.Визначне, яка стадія клітинного циклу зображена на малюнку (2). (Назвати фазу і навести обґрунтування). 3. Дати розгорнуту відповідь на запитання. Чому в деяких організмів процес...

Биология

1. Що за процес зображений на малюнку (1)? 2.Визначне, яка стадія клітинного циклу зображена на малюнку (2). (Назвати фазу і навести обґрунтування). 3. Дати розгорнуту відповідь на запитання. Чому в деяких організмів процес енергетичного обміну закінчується гліколізом?Якою є його роль для цих організмів?

Автор: Гость