В коллекции 15 фарфоровых уток, 16 деревянных и 11 глиняных.Сколько уток надо поставить на одну полку, что разместить на трёх полках поровно?
Математика
В коллекции 15 фарфоровых уток, 16 деревянных и 11 глиняных.Сколько уток надо поставить на одну полку, что разместить на трёх полках поровно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+16+11=42 уток всего 42 : 3 = 14 14 уток нужно поставить на одну полку)
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