В коллекции 15 фарфоровых уток, 16 деревянных и 11 глиняных.Сколько уток надо поставить на одну полку, что разместить на трёх полках поровно?

Математика

В коллекции 15 фарфоровых уток, 16 деревянных и 11 глиняных.Сколько уток надо поставить на одну полку, что разместить на трёх полках поровно?

Автор: Гость