В трех букетах всего 15 роз. в первом и во втором вместе 8 роз, а во втором и третьем вместе 12 роз. сколько роз в каждом букете? как записать условие задачи и решить одним способом

Гость: Гость:

Краткая запись: В 3 букетах всего- 15 роз. В 1 и во 2 букете- 8 роз. Во 2 и 3 букете- 12 роз. в 1 букете- ? роз во 2 букете- ? роз в 3 букете - ? роз. Решение: 1)15-12=3 (роз) в 1 2) 15-8=7(роз) в 3 3) 15-(3+7)=5(роз) во 2 Ответ: 3 розы в 1 букете; 7 роз во 2 букете; 5 роз в 3 букете.