Помогите пожалуйста сделать и перевести это задание Очень срочно нужно , помоги??е пожалуйста!!!! Заранее спасибо

Английский язык
Помогите пожалуйста сделать и перевести это задание Очень срочно нужно , помоги??е пожалуйста!!!! Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушай напиши пожалйста в вопросе что нада перевесть именно словами папиши, сорри что не зделала не злись
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