Помогите пожалуйста сделать и перевести это задание Очень срочно нужно , помоги??е пожалуйста!!!! Заранее спасибо

Английский язык

Помогите пожалуйста сделать и перевести это задание Очень срочно нужно , помоги??е пожалуйста!!!! Заранее спасибо

Автор: Гость