Описание картины пожалуйста СРОЧНО. Спасибо

Гость: Гость:

Что можно по ней сказать? Александр Великий в центре, судя по шлему, ведёт гетайров в атаку. Это правый фланг македонцев, ведь по традиции на правом фланге царь. На другой стороне их ждёт 20-тысячная конница персов во главе с Мемноном.