Описание картины пожалуйста СРОЧНО. Спасибо
История
Описание картины пожалуйста СРОЧНО. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что можно по ней сказать? Александр Великий в центре, судя по шлему, ведёт гетайров в атаку. Это правый фланг македонцев, ведь по традиции на правом фланге царь. На другой стороне их ждёт 20-тысячная конница персов во главе с Мемноном.
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