Объясните,почему вылетает пробка,когда открываешь бутылку газированной воды,кот??рая стояла в тёплом месте?

Физика
Объясните,почему вылетает пробка,когда открываешь бутылку газированной воды,кот??рая стояла в тёплом месте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С повышением температуры снижается растворимость газов в жидкости. Газ выделяется, давление растёт, пробка вылетает
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