Пожалуйста,хоть что-нибудь,буду благодарна 8 кл,алгебра с 2-5 задания
Алгебра
Пожалуйста,хоть что-нибудь,буду благодарна 8 кл,алгебра с 2-5 задания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 1+х(х+3)-2х(х-3)=1 1+х^2+3х-2х^2+6х-1=0 -х^2+9х=0домножаешь на -1 х^2-9х=0 х(х-9)=0 Произведение равно нулю тогда и только тогда,когда хотя бы один из множетелей равен 0 х=0 или х-9=0 х=9 Ответ:0;9
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