Формула цветка Л(5)Т(5)п1, соцветие - корзинка , характерны для-

Биология
Формула цветка Л(5)Т(5)п1, соцветие - корзинка , характерны для-
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего речь идет о сложноцветных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно! 10 баллов вместо 5!!! Номер 277, 278, 281. Не поняла тему. Помогите, мне очень срочно. Просьба: распишите пожалуйста, чтобы я понимала к...
Ответить
Русский язык
Охарактеризуйте значение и способы образования наклонения всех глаголов употребленных Пушкиным в тексте вакхической песни
Ответить
Литература
Чему учат рассказы кукла о чём плачут лошади живое пламя
Ответить
Математика
Упростить выражение m+5/9-2/3
Ответить
Русский язык
Какой фразеологический оборот имеет значение "совсем рядом,очень близко один воз??е другого"? а)по горячим следам б)плоть от плоти в)плечом к...
Ответить