Формула цветка Л(5)Т(5)п1, соцветие - корзинка , характерны для-
Биология
Формула цветка Л(5)Т(5)п1, соцветие - корзинка , характерны для-
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Скорее всего речь идет о сложноцветных
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