Какой фразеологический оборот имеет значение "совсем рядом,очень близко один воз??е другого"? а)по горячим следам б)плоть от плоти в)плечом к плечу

Русский язык
Какой фразеологический оборот имеет значение "совсем рядом,очень близко один воз??е другого"? а)по горячим следам б)плоть от плоти в)плечом к плечу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)плечом к плечу ето правильний ответ,потому что мне тоже приходилось сталкивался с етим вопросом! 
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