Какой фразеологический оборот имеет значение "совсем рядом,очень близко один воз??е другого"? а)по горячим следам б)плоть от плоти в)плечом к плечу

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Какой фразеологический оборот имеет значение "совсем рядом,очень близко один воз??е другого"? а)по горячим следам б)плоть от плоти в)плечом к плечу

Автор: Гость