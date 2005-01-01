Нужно соченение на основе произведения "Митькозавр из Юрковки" на тему какой долж??н быть друг"

Литература
Нужно соченение на основе произведения "Митькозавр из Юрковки" на тему какой долж??н быть друг"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начать перечислять все качества, которыми должен обладать настоящий друг, то он окажется не обычным человеком, а суперменом: добрый, веселый, верный, честный, преданный, идущий на помощь, умеющий поддержать в трудную минуту и выручить из беды, смелый, интересный.. . И это еще далеко не все. Интересно, живет ли в мире человек, обладающий всеми этими достоинствами? ©2001-2005 Алл С о ч. Р У Возможно, но таких людей единицы, это люди-герои, люди-легенды. Но даже они имеют право на ошибки, ведь человек не может, да и не должен быть идеальным, иначе он будет очень одинок в нашем мире.
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