Нужно соченение на основе произведения "Митькозавр из Юрковки" на тему какой долж??н быть друг"
Литература
Нужно соченение на основе произведения "Митькозавр из Юрковки" на тему какой долж??н быть друг"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начать перечислять все качества, которыми должен обладать настоящий друг, то он окажется не обычным человеком, а суперменом: добрый, веселый, верный, честный, преданный, идущий на помощь, умеющий поддержать в трудную минуту и выручить из беды, смелый, интересный.. . И это еще далеко не все. Интересно, живет ли в мире человек, обладающий всеми этими достоинствами? ©2001-2005 Алл С о ч. Р У Возможно, но таких людей единицы, это люди-герои, люди-легенды. Но даже они имеют право на ошибки, ведь человек не может, да и не должен быть идеальным, иначе он будет очень одинок в нашем мире.
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