Напишите уравнения реакций: А. Этанола с натрием Б. Метанола с этановой кислото?? В. Гидратации этена. Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты реакций. Сразу благодарю за помощь, вы лу...

Химия

Напишите уравнения реакций: А. Этанола с натрием Б. Метанола с этановой кислото?? В. Гидратации этена. Укажите их тип, условия осуществления и назовите исходные вещества и продукты реакций. Сразу благодарю за помощь, вы лучшие :3

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