Выписать из предложения словосочетание с именем прилагательным. В небе начала ра??гораться алая полоска зари

Русский язык
Выписать из предложения словосочетание с именем прилагательным. В небе начала ра??гораться алая полоска зари
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Автор: Гость
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Гость:
Вот одно единственное словосочетание. Алая полоска
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