Кто решит, тому 100 баллов накину 1) Игральный кубик бросают один за другим 5 игроко??. Найти наивероятнейшее число выпадений трех очков и вычислить вероятность найденного числа. 2) Из 10 человек в группе два студента изучают...

Алгебра

Кто решит, тому 100 баллов накину 1) Игральный кубик бросают один за другим 5 игроко??. Найти наивероятнейшее число выпадений трех очков и вычислить вероятность найденного числа. 2) Из 10 человек в группе два студента изучают английский, пять - французский, три – немецкий язык. Случайным образом выбрали 5 человек на конференцию. Найти вероятность того, что среди выбранных три студента изучают французский и два – немецкий язык. 3) В урне находятся 4 белых шаров и 3 черных шара. Достали наугад 2 шара. Какова вероятность, что они черные?

Автор: Гость