Как закончилась сказка? Если бы эта сказка была не писательской, а народной , то ка?? бы вы ее начали и закончили? Какие слова важны для концовки и начала? Сказка Паустовского Теплый хлеб

Литература
Как закончилась сказка? Если бы эта сказка была не писательской, а народной , то ка?? бы вы ее начали и закончили? Какие слова важны для концовки и начала? Сказка Паустовского Теплый хлеб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был(а),жили дружно и щаслево
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