В корзине лежало 29 апельсинов.Из корзины взяли 14 апельсинов.Сколько апельсинов осталось в корзине
Математика
В корзине лежало 29 апельсинов.Из корзины взяли 14 апельсинов.Сколько апельсинов осталось в корзине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 апельсинов орреррррррррррррррррппппппппппппп
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