ПОМОГИТЕ!!!!! ДАМ МНОГО БАЛЛОВ
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!!! ДАМ МНОГО БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лежит больший угол треугольник равнобедренный 2 гипотенуза ав>катеьта ВС 3 сделать можно, но зачем? Если кто-то сделал то существует дальше мне лень
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