Расставьте знаки препинания, разберите по членам предложения.дайте характеристи??у простому предложению.выпишите все словосочетания и дайте им характеристику. Молодой олень медленно пошел вдоль опушки кустов изредка оглядываяс...
Русский язык
Расставьте знаки препинания, разберите по членам предложения.дайте характеристи??у простому предложению.выпишите все словосочетания и дайте им характеристику. Молодой олень медленно пошел вдоль опушки кустов изредка оглядываясь на нас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодой олень медленно пошёл вдоль опушки, кустов, изредка оглядываясь на нас. олень - существительное молодой - определение медленно - наречие пошёл - глагол вдоль - наречие опушки, кустов - дополнение (Родительный падеж) изредка - наречие оглядываясь - деепричастие на нас - Р.П.
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