Расставьте знаки препинания, разберите по членам предложения.дайте характеристи??у простому предложению.выпишите все словосочетания и дайте им характеристику. Молодой олень медленно пошел вдоль опушки кустов изредка оглядываяс...

Русский язык

Расставьте знаки препинания, разберите по членам предложения.дайте характеристи??у простому предложению.выпишите все словосочетания и дайте им характеристику. Молодой олень медленно пошел вдоль опушки кустов изредка оглядываясь на нас

Автор: Гость