Помогите решить 1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, р??вен 45 см. Найдите сторону правильного четырехугольника,

Гость: Гость:

Т.к. у правильного треугольника все стороны равны, то одна его сторона равна 45:3=15см. Исходя из формулы a=R* радиус окружности равен (15/)см=()см=()см=(5*)см. Исходя из формулы а=R* (для четырехугольника), сторона четырехугольника равна а=(5**)см=5см. Ответ: сторона четырехугольника равна 5см.