Помогите решить 1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, р??вен 45 см. Найдите сторону правильного четырехугольника,
Геометрия
Помогите решить 1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, р??вен 45 см. Найдите сторону правильного четырехугольника,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. у правильного треугольника все стороны равны, то одна его сторона равна 45:3=15см. Исходя из формулы a=R* радиус окружности равен (15/)см=()см=()см=(5*)см. Исходя из формулы а=R* (для четырехугольника), сторона четырехугольника равна а=(5**)см=5см. Ответ: сторона четырехугольника равна 5см.
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